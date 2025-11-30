Un bărbat în vârstă de 72 de ani, originar din comuna Domașnea (Caraș-Severin), a decedat duminică seară, după ce a fost lovit de tren în zona stației Mehadia.

Accidentul a avut loc în jurul orei 17:36, când trenul InterRegio (IR) care circula pe ruta Budapesta - Craiova a surprins și accidentat victima, conform sesizării primite de Postul de Poliţie Transporturi Feroviare Băile Herculane, transmite Agerpres.

Polițiștii au demarat imediat cercetările la fața locului. Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Deoarece linia de cale ferată este una dublă, circulația feroviară nu a fost blocată pe durata intervenției. După finalizarea cercetării la fața locului, garnitura de tren și-a putut relua deplasarea.

În acest caz, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.