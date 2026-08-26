Senatul a aprobat legea pentru închiderea PNRR. Ce se întâmplă cu proiectele și plățile rămase

Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege care stabilește procedurile pentru închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Inițiativa a primit 91 de voturi pentru, 24 împotrivă și 7 abțineri.
Legea pentru închiderea PNRR, aprobată de Senat
Proiectul reglementează etapele necesare pentru finalizarea PNRR, în condițiile în care perioada de implementare a planurilor naționale de redresare și reziliență se încheie la 31 august 2026, conform regulilor europene privind Mecanismul de redresare și reziliență.
Potrivit expunerii de motive, autoritățile au considerat necesară adoptarea unui cadru legislativ unic, deoarece până acum procesul de închidere a PNRR nu a fost reglementat prin norme unitare.
Legea adoptată de Senat include reguli referitoare la depunerea și plata cererilor de transfer, actualizarea listelor de proiecte aprobate prin memorandum și gestionarea contractelor finanțate prin PNRR. Documentul vizează, de asemenea, preluarea la finanțare a unor contracte pentru elaborarea planurilor urbanistice generale.
Ce reguli stabilește proiectul pentru plăți și investițiile din PNRR
Printre prevederi se află și verificarea costului unitar maxim eligibil pentru proiectele din investiția „Valul Renovării”, precum și decontarea anumitor cheltuieli aferente contractelor denunțate ori scoase de la finanțare în cadrul componentei Educație.
Adoptarea proiectului vine după ce Guvernul a decis, în 20 august, redistribuirea unor fonduri rămase disponibile în urma renegocierii PNRR cu Comisia Europeană. Unele proiecte au fost retrase sau redimensionate, iar sumele au fost direcționate către investiții care pot fi finalizate și decontate înainte de expirarea termenului-limită.
Prin noul act normativ, autoritățile stabilesc modul în care vor fi gestionate ultimele solicitări de transfer, plățile și schimbările de sursă de finanțare pentru reformele și investițiile incluse în PNRR.
Senatul este prima Cameră sesizată, ceea ce înseamnă că proiectul va fi transmis pentru dezbatere și vot decizional la Camera Deputaților.