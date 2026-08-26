Senatul a aprobat legea pentru închiderea PNRR. Ce se întâmplă cu proiectele și plățile rămase

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 19:28

Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege care stabilește procedurile pentru închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Inițiativa a primit 91 de voturi pentru, 24 împotrivă și 7 abțineri.

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