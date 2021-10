Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Acum, colonelul face un apel la populație să se vaccineze: ,,Am trăit momente de neînchipuit, am văzut oameni cum se sting în jurul meu, am înţeles cât de preţioasă este fiecare gură de aer. După această teribilă experienţă, îmi doresc că lumea să înţeleagă importanţa imunizării cât mai rapide", spune șeful ISU Timiș într-o srisoare de mulțumire transmisă medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.

În urma cu un an, un alt șef ISU a fost infectat.

Este vorba despre comandatul ISU Dobrogea care, din păcate, a murit pe patul de spital.