Lasconi a mai vorbit despre conversațiile anterioare pe care le-a avut cu Iohannis, menționând o schimbare drastică în comunicare, în special după anularea alegerilor, ceea ce a dus la o evaluare critică a caracterului și abilităților politice ale președintelui.

Elena Lasconi: Atunci când ne-au chemat pentru consultări la Cotroceni eu știam că oricum nu o să-i pese ce-și dorește USR-ul și m-am dus să îl privesc în ochi. Să văd dacă are aroganța să mă poată privi în ochi după anularea alegerilor și i-am comunicat că este un președinte ilegitim, că așa este conform Constitușiei, nu pentru că spune Lasconi și USR-ul, și că ar trebui să își dea demisia.

Este un președinte care nu respectă cetățenii, nici nu a dat mâna cu noi. Dacă găsiți imagini, o să vedeți, deși era și o femeie acolo în încăpere, nu a venit să dea mâna cu noi. A fost foarte arogant. I-am comunicat lucrul acesta și apoi ne-a întrebat „Dar ceva referitor la guvern,la formarea guvernului?” și eu i-am spus „Va mulțumesc pentru timpul acordat”.

Mi-am dat seama că are un antrenament în aroganță de 10 ani care îl va duce în cărțile de istorie ca cel mai lamentabil președinte pe care l-a avut România după revoluția din 1989.

Reporter: Înafară acelei întâlniri, v-ați mai întâlnit vreodată cu Klaus Iohannis? Ați stat de vorbă?

Eelena Lasconi: Am stat de vorbă după turul I, am stat de vorbă, i-am scris prima dată un mesaj, apoi am stat de vorbă și am știut că se va întâmpla ceva rău în ziua în care s-au anulat alegerile pentru că nu mi-am mai răspuns la mesaje și nici la telefon, și am știut că este o decizie politică a Curții Constituționale.

Reporter: Până atunci ați stat de vorbă? Adică schimbați mesaje? El v-a sunat?

Elena Lasconi: Nu, eu l-am sunat, l-am întrebat dacă pot să îl sun și mi-a răspuns că da, și l-am sunat, și a vorbit cu mine

Reporter: Despre ce ați vorbit?

Elena Lasconi: Despre situația cu Călin Georgescu, despre desecretizarea documentelor, a zis că a făcut și el un pas și a desecretizat documente. Pe de altă parte, vă spun că sunt extrem de dezamăgită de acest președinte. Și dezamăgirea este marepentru că am avut încredere în el de două ori. Și cred că acest exemplu, Klaus Iohannis, ar trebui practic pe noi, ca nație, să ne facă să ne uităm și la caracterul candidaților.

