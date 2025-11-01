Polițiștii Secției 5 au intrat în alertă în dimineața zilei de 24 octombrie după ce, în jurul orei 09.15 o femeie a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că este victima violenței domestice. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că apelul ar fi fost făcut de o judecătoare care activează în cadrul Judecătoriei Cornetu. Totodată, soțul agresiv este ofițer de poliție.

Sursele citate au afirmat că femeia avea o echimoză vizibilă pe antebrațul drept însă le-ar fi spus polițiștilor că nu dorește să depună plângere și ar fi refuzat, totodată, emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Ofițerul este cercetat disciplinar

Sursele Gândul au arătat că bărbatul judecătoarei este inspectorul principal Cornel Țilic, șeful formațiunii rutiere din cadrul Poliției Orașului Chitila. Cu toate că soția judecătoare a refuzat să depună plângere, șefii Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) Ilfov au luat act de producerea incidentului și au declanșat, pe numele ofițerului, o anchetă internă, scrie aceeași sursă.