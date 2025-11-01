Bărbatul bănuit de furt a fost reținut de oamenii legii.

”Astăzi, 1 noiembrie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Lugoj, au reţinut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi conducere fără permis.

În fapt, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 19:43, poliţiştii din Lugoj, au fost sesizaţi cu privire la faptul că, o persoană necunoscută, ar fi sustras din incinta unei societăţi comerciale de pe strada Timişorii din municipiul Lugoj, un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei”, a transmis IPJ Timiş.