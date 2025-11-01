S-a costumat de Halloween și a dat o spargere de peste 10 mii de lei. Bărbatul a fost reținut de oamenii legii

S-a costumat de Halloween și a dat o spargere de peste 10 mii de lei. Bărbatul a fost reținut de oamenii legii

Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a dat o spargere într-un magazin din Lugoj, judeţul Timiş, costumat de Halloween. El a furat un laptop de peste 10.000 de lei. Poliţiştii au aflat şi că acesta a condus o maşină pe străzile din Lugoj, deşi nu are permis, conform IPJ Timiș.

Bărbatul bănuit de furt a fost reținut de oamenii legii.

”Astăzi, 1 noiembrie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Lugoj, au reţinut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi conducere fără permis.

În fapt, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 19:43, poliţiştii din Lugoj, au fost sesizaţi cu privire la faptul că, o persoană necunoscută, ar fi sustras din incinta unei societăţi comerciale de pe strada Timişorii din municipiul Lugoj, un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei”, a transmis IPJ Timiş.

