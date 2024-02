Se înfiinţează agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism, astfel: Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Ploieşti, Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Constanţa şi Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Braşov, prin fuziunea celor nouă agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

"Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Ploieşti are un număr de 83 posturi şi este înfiinţată prin fuziunea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Ploieşti, Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Bucureşti şi Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Craiova şi prin preluarea reprezentanţelor teritoriale din turism: Buşteni, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Mehedinţi. (...) Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Constanţa are un număr de 88 posturi şi este înfiinţată prin fuziunea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Constanţa, Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Iaşi şi Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Târgu Mureş şi preluarea reprezentanţelor teritoriale din turism: Constanţa, Iaşi, Tulcea, Bacău, Neamţ, Suceava, Alba, Harghita. (...) Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Braşov are un număr de 86 posturi şi este înfiinţată prin fuziunea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Braşov, Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Timişoara şi Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Cluj-Napoca şi preluarea reprezentanţelor teritoriale din turism: Arad, Baia Mare, Braşov, Cluj, Sibiu, Bistriţa, Oradea", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite.

"Prezenta Ordonanţă de urgenţă stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituţie de credit stabilită în Uniunea Europeană sau care cumpără contractul de credit neperformant în sine şi la administratorii de credite care acţionează în numele unui cumpărător de credite. Administratorii de credite trebuie să obţină o autorizaţie în statul membru de origine înainte de a începe să desfăşoare activităţi pe teritoriul României. În situaţia administratorilor de credite din România, autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)", conform notei de fundamentare a proiectului.

Tot prin ordonanţă de urgenţă, Guvernul va aproba instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Printr-o altă ordonanţă de urgenţă se va aproba o schemă de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe agenda şedinţei de executiv figurează, în primă lectură, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea OUG nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale.

Executivul va adopta şi un proiect de lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu şase noi substanţe cu caracter psihoactiv/medicamentos.

"Analiza critică preliminară cu privire la cele 6 substanţele puse sub control internaţional a fost realizată în cadrul celei de-a 45-a reuniuni a Comitetului de Experţi în domeniul Dependenţei de Droguri (ECDD - Expert Committee on Drug Dependence) al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi poate fi consultată pe pagina de internet: https://www.who.int/groups/who-expert-committee-on-drugdependence/45th-ecdd-documents", se precizează în expunerea de motive a proiectului.

De asemenea, va fi aprobat, printr-o hotărâre, Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova semnat la Chişinău, Republica Moldova, la data de 11 decembrie 2023.

Vor fi aprobate, tot prin hotărâre, Normele metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

În analiza Guvernului se va afla şi un proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului Naţional Masă Sănătoasă.

Executivul va analiza şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Vor fi adoptate şi două memorandumuri care vizează deblocarea unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne.