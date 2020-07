În anul 2019, Adina Florea a castigat suma de 220.748 de lei de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este vorba de aproape 4.000 de euro pe luna.

In plus, in anul 2019, procurorul a primit donatie o casa de 134 de metri patrati si un teren de 240 de metri patrati.

Adina Florea mai primise un apartament de 90 metri patrati ca donatie in 2005. Are in cont putin peste 12.000 de euro si credite cam de aceeasi valoare, conchide publicatia, potrivit newsweek.ro