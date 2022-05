"Deoarece in ultimele 24 de ore am citit scenarii despre cat costa tinutele Primei Doamne, as vrea sa va reamintesc ca absolut toate tinutele sunt returnate designerului, ulterior fiind vandute prin site-ul meu sau pastrate, deoarece le folosim si la alte sedinte foto importante", a scris creatoarea de modă.

Andreea Țincu a dat și un exemplu, prezentnd traseul rochiei pe care Carmen Iohannis a purtat-o în anul 2019 la Încoronarea Împăratului Naruhito, iar anul acesta a ajjuns la solista Diana Bucur.

Într-un post-scriptum, creatoare a făcut și un comentariu prnind de la un comentariu legat de culorile folosite pentru rochia Primei Doamne. "Steagul SUA este cu alb, rosu, albastru, dar acesta nu inseamna ca este identic cu drapelul sovietic. Prin faptul ca Putin si acolitii lui au decis sa calce in picioare orice valoare umana, Nu inseamna ca vom arde cartile lui Feodor Dostoievski sau ale lui Aleksandr Soljenițîn, nu vom mai asculta Sergei Rachmaninoff, radiem si Baletul Rus din Arta, iar exemplele pot continua cat considerati."