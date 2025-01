Sebastian Stan este nominalizat la Premiile Oscar 2025 la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, pentru rolul din „The Apprentice”, unde îl interpretează pe tânărul Donald Trump.

La această categorie au mai primit nominalizări: Adrien Brody („The Brutalist"), Timothee Chalamet („A Complete Unknown"), Colman Domingo („Sing Sing") și Ralph Fiennes („Conclave").

The nominees for Actor in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/cRsmxtcF5M