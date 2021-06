Scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Prefectul Alin Stoica: „NU s-a ajuns la un acord”

„Primăria a cerut instituirea stării de alertă, iar noi am verificat dacă serviciile au intrat în colaps, iar sănătatea oamenilor a fost pusă în pericol. Nici până azi nu am primit date sau dacă au ajuns, acestea sunt evazive. Starea de salubrizare a sectorului este evidentă. Am avut discuții cu prestatorii și cu primăria, iar aceștia sunt pe poziții diametral opuse, ei fiind într-un litigiu de lungă durată, deci nu pot ajunge la o înțelegere pe subiectul contractului și le-am propus o variantă de deblocare, după ce am identificat probelma între prestatori și sortatorii de gunoi, dar această soluție nu a fost agreată. Concret, primăria să preia relația directă cu sortatorul, pentru a nu ajunge în situația de neplată a serviciilor de sortare sau de vulnerabilitate pe care ar putea să o aibă prestatorul. Romprest a spus ca nu are bani și este vulnerabil în fața altor creditori, nu nepărat față de cel care face sortarea. Romprest a refuzat și vrea ca primăria să achite restanțele de 14 milioane plus o negociere pe acordul de cesiune de creanțe. Suntem în fața unui refuz, iar pe cale amiabilă nu văd cum am puteam avea acum un acord. Căutam alte soluții, să vedem dacă putem satisface creanțele sortatorului de gunoi, iar astfel gunaoiele să dispară de pe stradă. La o concluzie nu s-a ajuns, deci va trebui să căutăm o soluție alternativă care să nu includă neapărat acordul părților”, a declarat prefetul Alin Stoica.