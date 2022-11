Liderul PSD Harghita, Romeo Țepeș a declarat, la Realitatea Plus, că localitățile maghiare au obținut finanțări de 10 ori mai mari. Până în acest moment, conducerea Consiliului Județean Harghita, din partea UDMR, nu a răspuns solicitărilor.

Țepeș Romeo, președintele PSD Harghita: „La ultimul calcul pe care l-am făcut noi, avem localități românești cu 15 lei de locuitor, iar la localitățile preponderent maghiare s-au alocat 150 de lei pe locuitor, există o discrepanță foarte mare.

Este vorba despre cotele defalcate de cei 6 la sută care se află la dispoziția consiliului județean, am depus un amendament prin care am încercat să restabilim o echitate între localitățile preponderent românești și cele maghiare, dar nu am reușit.