În fața primarilor francezi reuniți la Congresul Național, șeful Statului Major al Armatei, generalul Fabien Mandon, a susținut un discurs de o sinceritate brutală despre deteriorarea situației internaționale. El a avertizat că, pentru a putea descuraja eficient Rusia, Franța trebuie să fie pregătită în următorii trei-patru ani să accepte riscul pierderii de vieți omenești și să sufere dificultăți economice majore, deoarece producția de apărare va avea prioritate.

„Rusia este convinsă de slăbiciunea europenilor”

„Tabloul este foarte sumbru și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume,” a declarat Fabien Mandon, subliniind că Rusia este convinsă de slăbiciunea europenilor. Generalul a insistat că Franța este fundamental mai puternică decât Rusia, având expertiza tehnică necesară, dar că îi lipsește „tăria spiritului de a accepta suferința” necesară apărării Națiunii.

El a transmis primarilor un mesaj direct: „Dacă țara noastră se clatină pentru că nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi – pentru că, să fim clari, trebuie să acceptăm dificultățile economice – atunci suntem în pericol. Trebuie să vorbiți despre asta în comunitățile voastre”. Mandon a justificat apelul prin necesitatea de a demonstra Rusiei puterea Franței, care deține o „armată de referință” în Europa.

Reacții vehemente din partea liderilor politici

Declarațiile generalului au stârnit un val de critici aspre în spațiul public și politic.

Jean-Luc Mélenchon, liderul Partidului La France insoumise (LFI), a condamnat discursul pe X, afirmând că unui șef al Statului Major „nu-i revine lui sarcina de a merge și de a invita primari sau pe oricine altcineva la pregătiri de război decise de nimeni.”

Deputatul Sébastien Chenu a acuzat că Mandon „nu are nicio legitimitate să alarmeze francezii cu declarații alarmiste care nu corespund în niciun fel liniei oficiale a țării,” sugerând că generalul „își depășește limitele.”

În cele din urmă, Nicolas Dupont-Aignan, candidat la alegerile prezidențiale din 2027, a calificat discursul drept „complet delirant.” Acesta a acuzat că se dorește sacrificarea copiilor francezi „într-un război sinucigaș împotriva Rusiei,” insistând că adevărata amenințare este insecuritatea zilnică.