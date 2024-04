Localnicii susțin că primărița nu este la prima ieșire de acest gen față de persoanele care solicită anumite documente.

O femeie, care a venit la primărie cu un bebeluș în cărucior, ar fi fost atacată de edil, iar un bărbat care se afla în apropiere a sărit în ajutorul tinerei. Ar fi primit și el o corecție din partea primăriței, potrivit presei locale.

„Am venit la doamna primar să-mi cer o adeverință pentru dreptul meu, să-mi fac o alocație și o indemnizație și nu mi s-a dat. Am rugat-o frumos să-mi dea, pentru că este dreptul meu și, din senin, dintr-o dată, a ieșit din birou, m-a agresat, m-a tras de mâini, a vrut să-mi sară la piept, dar n-a putut, pentru că, normal, m-am apărat, și a sărit la mine la bătaie, eu fiind cu un copil minor”, povestește tânăra.

Nu ar fi prima dată când se întâmplă așa ceva

Bărbatul care i-a sărit în ajutor susține declarațiile femeii și spune că nu este prima dată când primărița își pierde cumpătul cu localnicii.

Am sărit să le despart, m-a agresat pe față, m-a zgâriat, mi-a băgat unghia și îmi cofiscase telefonul doamna primar, că să nu filmez. Am mai pățit-o acum un an jumate cu ea, tot cu o adeverință, pentru nevastă mea, când ne-am cununat și a refuzat să-mi dea o adeverință, tot doamna primar și s-a făcut un dosar penal, dar în dosarul ăla n-a rezultat până la ora actuală nimic”, spune el.

Atât bărbatul, cât și tânăra agresată de edilul comunei, Iuliana Ivana, au făcut plângere la poliție și au fost luate primele măsuri. Primărița acuzată de violențe fizice va trebui să răspundă în fața procurorilor pentru comportamentul abuziv.

„Cercetările preliminare efectuate de polițiștii din cadrul secției 11 Poliție Rurală Gălăteni au conturat ipoteza că bărbatul ar fi fost agresat fizic și verbal de către un funcționar, în timp ce se aflau în sediul unei instituții din localitatea Gălăteni. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, în vederea stabilirii întregii situații de fapt”, a declarat Dana Pășu, purtător de cuvânt al IPJ Teleorman.