Sindicatul Europol susţine că 13 din cei 15 poliţişti de la Biroul Rutier Satu Mare au solicitat să fie transferaţi la alte structuri ca urmare a "mediului toxic".

În același timp, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) a transmis că nu a primit solicitări în nume personal şi că doi poliţiştii cu care s-a discutat nu susţin acest demers al sindicatului. IPJ Satu Mare a răspuns că a fost modificat programul de lucru pentru eficientizarea activității și a siguranței rutiere. În plus, IPJ a precizat că nu au fost depuse rapoarte personale de mutare de către poliţişti, ci rapoarte de solicitare a mutării din cadrul Biroului Rutier Satu Mare, la alte structuri, potrivit agerpres.ro.

„O situaţie fără precedent are loc în judeţul Satu Mare, unde 13 din cei 15 poliţişti ai Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Satu Mare şi-au depus în bloc rapoarte de mutare de la această structură. Printre principalele nemulţumiri ale poliţiştilor se regăsesc mediul toxic de lucru, comportamentul/atitudinea şefilor faţă de ei, lipsa unor indicatori de performanţă obiectivi, măsurabili şi transparenţi, dar şi faptul că nu există o coordonare şi îndrumare la nivelul colectivului, mai ales că mai mult de jumătate dintre poliţişti au o vechime de sub doi ani. Ceea ce este şi mai interesant, este faptul că Biroul Rutier îşi desfăşoară activitatea la o capacitate de aproximativ 60% din totalul numărului de posturi prevăzute. Practic cei 15 poliţişti, din care 10 sunt cu o vechime de sub doi ani, acoperă munca a 25 de poliţişti, fiind o presiune enormă pe umerii lor. Chiar şi în aceste condiţii, în anul 2022 au plecat nu mai puţin de 8 poliţişti din cadrul Biroului Rutier, ceea ce a diminuat numărul poliţiştilor cu o vechime mai mare de 5 ani la numai patru", a transmis sindicatul Europol.

Sindicaliştii acuză conducerea IPJ Satu Mare că tolerează un management defectuos, prin ţinerea la conducerea Biroului Rutier a unor şefi care nu au reprezentarea funcţiei pe care o ocupă şi a sarcinilor pe care le au, relatează agerpres.ro.

„Când ai doi oameni din 15 nemulțumiți la nivelul unei structuri de poliție, să zicem că poți aprecia că sunt aspecte de natură subiectivă și nu prezintă relevanță. Însă când ai 13 din 15 polițiști nemulțumiți, care și-au materializat opoziția față de un stil de management heirupist și își mai și depun rapoarte de mutare în bloc, acel manager trebuie să plece sau să cel puțin să își dea seama că are o problemă”, mai susțin sindicaliștii Europol.

Nu este un element de noutate că șefii se sprijină reciproc și se acoperă pentru a nu suporta consecințe atunci când subalternii reacționează, însă este umilitor să vezi că un polițist cu o experiență de nici 2 ani, deși își dorește să performeze, reclamă aspecte elementare care ar trebui să existe la nivelul fiecărei structuri. După cum vedeți și

Potrivit „extrasului dintr-un raport de mutare, polițiștii vor să știe concret care sunt rezultatele pe care trebuie să le realizeze, pentru a nu mai fi tracasați și hărțuiți sub diferite forme. De altfel, scânteia care a dus conflictul la alt nivel a fost intenția de modificare a programului de lucru, de la schimburi de 12 ore, unde avem un format recursiv al planificării în serviciu sub forma de schimburi de 12 ore de zi, 12 ore de noapte urmate de 48 ore liber, la schimburi de 8 ore, unde șefii pot să jongleze cu schimburile în funcție de interese, afinități sau chiar pentru simpatii care depășesc sfera etică și deontologică a profesiei de polițist”, mai transmite sindicatul Europol.



Sursă: Sindicat Europol

RĂSPUNSUL IPJ SATU MARE DUPĂ ACUZAȚIILE POLIȚIȘTILOR DE LA RUTIERĂ

IPJ arată că nu au fost depuse solicitări în nume personal de către poliţişti, ci au fost depuse rapoarte de mutare de către Europol în numele poliţiştilor, iar doi din cei 13 poliţişti nu susţin de fapt aceste rapoarte.

"La data de 1 martie a.c., programul de lucru de la nivelul Biroului Rutier Satu Mare, a fost modificat, în sensul că, până la această dată acesta era de 12 ore. De la această dată, s-a introdus în programul de lucru şi varianta alternativă, de 8 ore. Precizăm faptul că programul de lucru de la nivelul Biroului Rutier Satu Mare a fost stabilit cu respectarea condiţiilor de formă şi legalitate, fiind prezenţi, la analiza efectuată, atât şefii de structuri, cât şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale. Modificarea a fost efectuată în scopul eficientizării activităţilor şi creşterii siguranţei rutiere, în rândul comunităţii. La nivelul IPJ Satu Mare, nu au fost depuse rapoarte personale de mutare de către poliţişti, ci au fost depuse 13 rapoarte de solicitare a mutării din cadrul Biroului Rutier Satu Mare, la alte structuri, prin intermediul reprezentantului organizaţiei sindicale EUROPOL. Până în prezent, doi dintre cei 13 poliţişti, care se află în serviciu la acest moment, nu susţin rapoartele depuse de Sindicat, în numele lor. În perioada imediat următoare, se va discuta şi cu ceilalţi poliţişti, pentru clarificarea situaţiei", se menţionează într-o precizare transmisă de conducerea IPJ Satu Mare, potrivit agerpres.ro.