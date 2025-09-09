Cum a început totul

Potrivit imaginilor, în momentul în care a coborât din vehicul, tânărul a început să lovească cu picioarele partea laterală a mijlocului de transport. Mai mult, a scos un spray – cel mai probabil cu piper sau substanță paralizantă – și a amenințat-o pe femeia pe care o acuza că l-a atins.

Gesturile agresive nu s-au oprit aici: bărbatul a scuipat geamul vehiculului și a revenit de mai multe ori pentru a-l lovi, înjurând și provocând panică printre călători.

Scena, filmată și distribuită online

Martorii au surprins întreaga întâmplare cu telefoanele mobile, iar videoclipul a ajuns rapid viral pe TikTok, strângând aproape 60.000 de aprecieri și mii de comentarii. Internauții s-au arătat revoltați de reacția tânărului și au cerut explicații pentru comportamentul său.

Autoritățile nu au transmis, deocamdată, dacă bărbatul a fost identificat sau sancționat.