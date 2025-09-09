Scandal într-un mijloc de transport din Capitală: un tânăr a lovit vehiculul și a amenințat o femeie, după ce ar fi fost atins accidental | VIDEO

Scandal într-un mijloc de transport din Capitală: un tânăr a lovit vehiculul și a amenințat o femeie, după ce ar fi fost atins accidental | VIDEO
Scandal într-un mijloc de transport din Capitală: un tânăr a lovit vehiculul și a amenințat o femeie, după ce ar fi fost atins accidental | VIDEO

Un incident violent a avut loc recent într-un mijloc de transport public din București, după ce un tânăr a reacționat extrem de agresiv în urma unei situații aparent banale. Filmările surprinse de martori arată cum bărbatul și-a pierdut cumpătul după ce o femeie l-ar fi atins din greșeală în timpul aglomerației.

Cum a început totul

Potrivit imaginilor, în momentul în care a coborât din vehicul, tânărul a început să lovească cu picioarele partea laterală a mijlocului de transport. Mai mult, a scos un spray – cel mai probabil cu piper sau substanță paralizantă – și a amenințat-o pe femeia pe care o acuza că l-a atins.

Gesturile agresive nu s-au oprit aici: bărbatul a scuipat geamul vehiculului și a revenit de mai multe ori pentru a-l lovi, înjurând și provocând panică printre călători.

Scena, filmată și distribuită online

Martorii au surprins întreaga întâmplare cu telefoanele mobile, iar videoclipul a ajuns rapid viral pe TikTok, strângând aproape 60.000 de aprecieri și mii de comentarii. Internauții s-au arătat revoltați de reacția tânărului și au cerut explicații pentru comportamentul său.

Autoritățile nu au transmis, deocamdată, dacă bărbatul a fost identificat sau sancționat.

@siglam7 @Poliția Română #stopabuz #stopviolenței #bucuresti ♬ LABOUR - the cacophony - Paris Paloma