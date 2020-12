SCANDAL în trafic la Tecuci! Un ofițer superior de Jandarmerie i-a amenințat pe agenții de Poliție

Cosmin Andreica: E un ofiter superior de la Jandarmie, nu de la Politie. Comportamentul e clar fara precedent. (…) Agentii au oprit-o pentru ca au felicitate-o pe doamna ca a condus ea si nu domnul din imagine. Tocmai pentru ca nu se astepta, nu aveau actele la ei. Si colegii au spus ca-i dau doar avertisment, iar in momentul in care i-au adus la cunostint, acela a a fost momentul in care s-a activat partenerul de viata si i-a cerut sa refuse sa accepte ca a comis aceasta abatere.

Cosmin Andreica:Din acel moment a recurs si la amenintari impotriva colegilor, spunandu-le ca va avea grija la urmatoarea misiune, ca o sa aiba grija de acesti doi politisti. De remarcat e ca colegii nostri tineri, cu 3-5 ani vechime, nu se lasa intimidati si nu raspund. Semn ca ne facem bine treaba si, indiferent de pozitia sociala, e important sa aplicam legea in egala masura in cazul fiecarui cetatean care o incalca. Noi, ca sindicat, vom depune o plangere la Jandarmerie, domnul din imagine e clar ca o sa suporte consecinte administrative si penale dupa caz. Ramane de vazut daca exista si alte probe, astfel incat sa riste destituirea din functia publica.