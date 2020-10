Scandal în jurul Spitalului modular COVID din județul Iași, care stă închis, deși celelalte unități abia mai fac față

Spitalul are 256 de paturi, dintre care mai puțin de jumătate au fost avizate de Direcția de Sănătăte Publică. Ăntr-o intervenție la Realitatea Plus, președintele în exercițiu al Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a afirmat că n-a avut sprijin politic de la Palatul Victoria pentru a deschide spitalul. "În ciuda tuturor eforturilor noastre, nu a fost susținut de Guvern și de autoritățile statului, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să fie interesate direct de soarta spitalului. (...) Noi am depus pentru mediu, pe data de 12 iunie documentația, iar pe 30 iunie am primit răsouns că trebuie să refacem avizele. (...) Eu sper că săptămâna viitoare să primim autoritățile insituțiile de la mediu, că acesta blochează la ora actuală demersurile," a afirmat Popa.



În replică, actualul ministru al Mediului și viitorul președinte al Consiliului Județean Iasi, Costel Alexe, își acuză fostul adversar politic că nu a ieșit din logica de campanie. "Din nefericire, incompetența lui Maricel Popa a făcut ca solicitarea pentru avizul de mediu să fie depusă acum 2 zile. Ar fi avut timp suficient în aceste 6 luni de zile să pregătească documentația. Campania electorală s-a terminat, dar unii încă mai încarcă electoral viața și sănătatea pacienților bolnavi de COVID, din Iași, din întreaga Moldovă," a afirmat Alexe, la Realitatea Plus.

Ministrul spune că în zilele următoare se vor face eforturi pentru a obține toate avizele necesare spitalului modular de la Iași.