Este scandal uriaș în Parlament, acolo unde se împart banii statului pe anul viitor. Comisiile au început devreme, iar prima care a dat socoteală despre bugetul de stat a fost Simona Bucura Oprescu. Opoziția îl acuză pe ministrul Muncii că a venit cu calcule diferite pentru noua lege a pensiilor și că din buget lipsesc aproximativ 15 miliarde lei pentru majorările de anul viitor.

Pe de altă parte, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș a explicat de ce dă mai mulți bani pentru primari, în plină campanie electorală: pentru că merită! Și partidele urmează să primească mai mulți bani. Bugetul a fost majorat cu 30%.

"E activitate electorală complicată, nu e treaba MF cum cheltuie partidele banii, e un an cu patru rânduri de alegeri, partidele să convingă electoratul așa cum gândesc ele", a spus Boloș.

Ministrul spune, totodată, că în bugetul pentru 2024 nu este nimic pus "din pix" şi totul este cu reglementare legală.

"Desigur că toate acestea comportă risc, sunt şi pentru activităţi noi şi activităţi care fac parte din acest proces de planificare şi estimare bugetară. Dar asta nu înseamnă că ceea ce vedem cu ochiul liber, evaziunea fiscală, sau ceea ce vedem cu ochiul liber optimizările fiscale, nu suntem datori să încercăm să le reducem, pentru că altfel totul rămâne pe umerii contribuabililor şi ai mediului de afaceri", a declarat Boloş, înainte de dezbaterile din Comisiile reunite de Buget Finanţe.



Întrebat despre reducerea evaziunii fiscale şi despre cât speră actuala coaliţie de guvernare să adune la buget, el a indicat suma de 8,5 miliarde lei, menţionând că se bazează "pe reglementările legale din domeniu".



"Anume ştiţi bine, Legea 296, am avut reglementarea şi sunt în vigoare deja reglementările care privesc faptele contravenţionale şi înăsprirea amenzilor, cu data de 1 ianuarie declaraţia în vamă pentru achiziţiile intracomunitare, cu data de 1 ianuarie avem implementarea sistemului de factură electronică, cu data de 1 iulie avem, de asemenea, decontul de TVA precompletat. Toate aceste măsuri suntem datori să le luăm, pentru că noi avem la nivelul Comisiei Europene rapoarte făcute în acest sens şi numai gap-ul de TVA, nu spus de noi, ci de Comisia Europeană, este de 9 miliarde de euro, cu menţiunea că 40% vine din achiziţiile intracomunitare şi de aceea facem aceste demersuri fireşti", a explicat Boloş.



El a afirmat că vorbim despre un proces etapizat, subliniind că nu trebuie să va întâmpla "o minune de pe o zi pe alta". "Cu siguranţă măsurile pe care noi încercăm să le luăm cu data de 1 ianuarie sunt măsuri de bun simţ, din respect faţă de mediul de afaceri şi din datoria pe care o avem pentru a combate fenomenul de evaziune fiscală care este unul vizibil, adică îl vedem cu ochiul liber", a arătat Boloș.



Pe de altă parte, ministrul a reiterat că bugetul conţine banii pentru indexarea pensiilor şi pentru recalculare: "Acesta este, dacă vreţi, mesajul pentru cei 4,6 milioane de pensionari, că astăzi ne prezentăm cu un buget care cuprinde atât majorarea de 13,8% cu data de 1 ianuarie, cât şi ajustarea cu data de 1 septembrie. Deci, practic, sunt sume cuprinse în buget şi oamenii să stea liniştiţi că au această certitudine a încasării banilor, în urma căreia de la o pensie medie de 1.969 lei ajungem, după ce se face indexarea şi ajustarea, la 2.857 lei pe persoană".



Întrebat despre majorarea subvenţiei pentru partidele politice, Boloș a explicat că acesta "este un an în care avem patru runde de alegeri, este un an în care partidele trebuie să aibă posibilitatea să îşi desfăşoare activităţile de convingere a electoratului aşa cum le gândesc la nivelul strategiei lor".



"Şi este, dacă vreţi, datoria noastră ca acest exerciţiu democratic să nu fie împiedicat de lipsa banilor din buget. Nu cred că este sănătos pentru pentru ţară", a spus ministrul Finanţelor.



Întrebat de ce a fost nevoie de o majorare de 5% pentru salariile şefilor de consilii judeţene, pentru primari şi pentru viceprimari, el a răspuns că "sunt cei care muncesc cel mai mult".



"Dacă vă aduceţi aminte, o astfel de măsură am luat-o şi pe vremea când lucrau pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene şi sunt cei care muncesc cel mai mult pentru comunităţile pe care le slujesc. Ei sunt în interesul cetăţenilor. Sunt cel mai aproape de cetăţeni. Haideţi să îi respectăm. Haideţi să respectăm oamenii aceştia", a punctat Marcel Boloş.