Parlamentarii USR PLUS și cei de la AUR au făcut, din nou, front comun împotriva lui Florin Cîțu, de la tribuna Senatului.

Unii îl acuză că se ocupă mai mult de campania internă din PNL decât de cea de vaccinare, alții că prin introducerea certificatului de vaccinare încalcă drepturile românilor. Totul s-a întâmplat la dezbaterea legii pentru introducerea certificatului verde.

Primii care l-au atacat pe Cîțu au fost chiar foștii parteneri de guvernare de la USR PLUS.

"Niciodata nu am vazut un om care sa fuga de raspundere, cu o frica mai mare precum Florin Citu. Care acum ameninta in stanga si dreapta cu corpul de control. Sa vad cat de pregatit este situatia de sanatate a tarii sa faca fata valului. Sa vada ce? Cum statea el a Vama Veche numarand valurile , valul 1, valul 2 , valul..", a declarat senatorul USR Radu Mihail.

Senatorii USR i-au transmis lui Cîțu și un mesaj înaintea Congresului PNL.

"Florine, virusul nu tine cont ca sambata ai congres. Pentru ca, Florine, virusul nu are carnet de partid.

Replica a venit la fel de virulentă, de la senatoarea PNL Alina Gorghiu.

"La dumneavoastra sunt 2 candidati care credeti care mai de care cu o procedura de vot fraudata pe care a trebuit sa o reluati cu oameni care nu au niciun fel de legatura ... a, acum va deranjeaza ca vorbesc de Barna si de Ciolos , ce dragut", a spus senatoarea.

"Ar trebui sa discutam despre incalcarea drepturilor omului prin pasaportul verde si nu de domnul Citu si USR da in Citu in conditiile in care l-a sustinut si i-ati ridicat statuie. Am inteles ca de azi Bucurestiul e in cod rosu. Am inteles ca nu mai aveti cum sa va faceti congresul PNL. Slava domnului, ramane domnul Citu la guvernare, altfel venea domnul Orban", a spus și senatoarea Diana Șoșoacă.

Subiectul certificatului verde a fost mult mai puțin interesant pentru senatori decât lupta dintre PNL și USR.