Ortodoxe

Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei



Greco-catolice

Sf. cuv. Pimen; Sf. Monica, mama Sf. Augustin



Romano-catolice

Ss. Monica; Cezar de Arles, ep.





Sfântul Cuvios Pimen cel Mare este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 27 august.



Cuviosul Pimen este unul dintre marii asceţi egipteni, trăitor în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie II (408-450). A mers în pustiul Egiptului împreună cu cei şapte fraţi ai săi, devenind cu toţii monahi încercaţi.



Fugind de slava cea deşartă şi de cinstea omenească, căci era căutat atât de mai marii vremii, cât şi de oamenii simpli, Cuviosul Pimen a umblat prin diferite locuri mulţi ani. Apoi, sălăşluindu-se iar în pustia Egiptului, a rămas într-însa până la bătrâneţe, prin osteneli pustniceşti plăcute lui Dumnezeu, fiind părinte al multor monahi.



A întrebat odată un monah pe Avva Pimen, zicând: " 'Cum ne luptă pe noi dracii?' Şi i-a zis lui Avva Pimen: 'Pe noi ne luptă dracii? Nu se luptă cu noi, câtă vreme facem voile noastre. Că voile noastre s-au făcut draci şi ei sunt care ne necăjesc pe noi, ca să le împlinim. Iar de voieşti să ştii cu cine s-au luptat dracii, apoi află că cu Moise şi cu cei asemenea lui' ". (Vieţile Sfinţilor)



* Sfântul Mucenic Fanurie se crede că era de loc din insula Rodos - Grecia. Prin secolul al XIV-lea, între zidurile unei fortăreţe din Rodos, lucrătorii au descoperit o frumoasă biserică în ruină, sub dalele căreia au găsit numeroase icoane.



Una dintre aceste icoane era bine păstrată şi reprezenta un tânăr militar care ţinea în mâna sa dreaptă o cruce. În jurul icoanei erau reprezentate 12 scene din martiriul său. Episcopul locului, Nil (1355-1369), a descifrat inscripţia de pe icoană: "Sfântul Fanurie".



Sfântul Fanurie a săvârşit numeroase minuni, îndeosebi pentru descoperirea obiectelor şi animalelor dispărute.



După o tradiţie populară, mama sfântului era o mare păcătoasă şi, cu toate eforturile lui, Fanurie n-a putut s-o întoarcă la pocăinţă. Însă el n-a încetat să se roage cu stăruinţă pentru mântuirea mamei sale.



Când era ucis cu pietre pentru credinţă, Sfântul Fanurie scria: "Din cauza acestor suferinţe, Doamne, vino în ajutorul tuturor care se vor ruga pentru mântuirea mamei lui Fanurie".



Atunci când credincioşii pierd unele obiecte, au obiceiul de a face plăcinte pe care le împart ca milostenie pentru iertarea mamei Sfântului Fanurie.



Sfântul Fanurie se bucură de o deosebită evlavie atât în Grecia, cât şi în celelalte ţări ortodoxe. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor")