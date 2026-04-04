În același context, un alt comandant militar iranian a lansat un avertisment similar, susținând că, în cazul unei escaladări, consecințele vor fi severe pentru adversarii Iranului.

Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, a declarat: „Dacă ostilităţile escaladează, întreaga regiune se va transforma într-un iad pentru voi; iluzia de a învinge Republica Islamică Iran va deveni o mlaştină în care vă veţi afunda”.

Tensiunile cresc după ultimatumul lansat de Donald Trump

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a acordat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru a ajunge la un acord sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, amenințând cu atacuri asupra infrastructurii energetice în caz contrar.

Oficialii iranieni au reacționat dur, afirmând că, dacă infrastructura țării va fi atacată, Iranul va răspunde fără limită, vizând obiective utilizate de armata americană și de Israel. Schimbul de declarații arată o escaladare a tensiunilor, pe fondul situației tot mai instabile din regiune.