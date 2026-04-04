Pentru a menține funcționarea serviciilor esențiale, autoritățile au stabilit o ordine de prioritate: zborurile medicale, cele de stat și cursele pe distanțe lungi vor avea întâietate la realimentare.

Limitări stricte pentru celelalte zboruri și impact al crizei energetice

Pentru restul zborurilor, alimentarea este limitată la maximum 2.000 de litri pe aeronavă la Bologna și Veneția și 2.500 de litri la Treviso, în timp ce la Milano există restricții fără un plafon clar anunțat. În aceste condiții, piloții sunt sfătuiți să își calculeze combustibilul încă de la aeroporturile de plecare, conform presei străine.

Situația este legată de criza energetică generată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, o zonă-cheie pentru transportul global de petrol, ale cărei efecte încep să fie resimțite inclusiv în aviația civilă.