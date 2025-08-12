Dupa mai multe chinuri, au fost inchisi in temnita timp de trei ani. Au fost aruncati in foc, iar multi crestini le-au urmat suferinta, intrand si ei in foc. Din foc se auzeau pana in departari cantari de lauda catre Dumnezeu. In acel foc s-a facut trecerea la cele vesnice a Sfantului Anichit, a lui Fotie, nepotul sau si acelor ce i-au urmat.

Sfintii Anichit si Fotie sunt invocati la rugaciunile de la Taina Sfantului Maslu si de la slujba Sfintirii Apei.



Troparul Sfintilor Mucenici Fotie si Anichit



Mucenicii Tai, Doamne, intru nevoinţele lor, cununile nesctricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Pamfil si Capiton;

- Sfintilor Cuviosi Serghie si Stefan;

- Sfantului Cuvios Palamon;

- Sfintilor doisprezece mucenici, ostasi cretani;

- Sfantului Cuvios Castor;

- Sfintilor treizeci si trei de mucenici din Palestina.

Maine, facem pomenirea Sfantului Tihon de Zadonsk.

Sursa: CrestinOrtodox.ro