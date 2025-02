Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 11:40, pacienții fiind blocați timp de mai bine de 30 de minute în ascensor.

,,În jurul orei 12:40 am urcat în lift, și abia după 12:20 am reușit să ieșim. Am folosit liftul din dotarea Policlinicii. În lift am întrat 7 persoane și liftiera, după care eu trebuia sa ajung cu liftul la etajul 3 al policlinicii. La un moment dat în apropierea etajului 2 liftul s-a blocat, moment în care liftiera a sunat la asistența pentru deblocarea liftului, dar din păcate asistența se afla prin cartierul Mărăsti și am stat capturați toți mai bine de o jumătate de oră în lift, la care am intrat în panică”, a declarat pentru Știri de Cluj una dintre persoanele care au rămas blocate în liftul unității medicale.

Clujeanul menționează că liftiera a chemat asistența, însă reprezentanții firmei care se ocupă cu întreținerea ascensorului se aflau la o altă lucrare, oamenii fiind nevoiți să-i aștepte zeci de minute.

,,Nu mi se pare normal să se întâmple la o instituție unde merg zilnic persoane bolnave. Vă dați seama ca lumea a intrat și în panică. Nu mi se pare normal să folosești un lift și să nu ai asistență permanentă care să vină să te deblocheze. Dacă în acel moment se întâmplă un incendiu în clădire? Cum ne puteam evacua 8 persoane blocate în lift în tot acest timp cât am așteptat sa fim deblocați? În caz de un incendiu eu nu știu cum ne puteam evacua noi de acolo”, a explicat clujeanul. Acesta a decis să înainteze și o reclamație ctre conducerea spitalului, fiind îngrijorat de faptul că liftul s-ar putea bloca oricând, iar în cazul unui incendiu, timpul lung de așteptare ar putea fi fatal.

,,Asistența era plecată prin cartierul Mărăști. E inadmisibil să nu fie asistență permanentă acolo. În caz de incendiu noi nu ne puteam evacua de acolo, eram capturați pur și simplu. Ni s-a spus că verificarea liftului se face o dată pe lună”, a mai spus acesta.

Până la ora transmiterii acestei știri, Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nu au oferit un punct de vedere pe marginea acestui subiect.