Sanda Țăranu, condusă de ultimul drum. Legendara prezentatoare TV a murit la vârsta de 87 de ani

Sanda Ţăranu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din istoria televiziunii, a fost condusă astăzi pe ultimul drum. La înmormântarea sa au participat sute de persoane, care au venit să îi aducă un ultim omagiu. Sanda Ţăranu lasă în urmă o carieră impresionantă și o amprentă greu de egalat în istoria televiziunii românești.

Îndrăgita jurnalistă s-a stins la venerabila vârstă de 87 de ani după patru decenii pe micul ecran. Cei apropiați au descris-o drept o personalitate care a impresionat prin bunătate, discreție și respectul față de public.

Nepoata sa, Anda Simson a transmis un mesaj emoționant, în exclusivitatea la Realitatea Plus.



Cu siguranță este apogeul suferinței privind pierderea marii Sanda Țăranu. Gânduri sunt multe, sunt foarte multe. Am văzut foarte multe persoane, cunoștințe venind să își ia rămas‑bun, fiecare în stilul său și adresându‑i cuvinte elogioase. Acum, noi, cei care am rămas cu moștenirea ei minunată, încercăm să facem transferul de mentalități între „a fost”, „este” și „va fi”.





Fosta crainică tv a avut o ultimă dorință. Să fie înmormântată alături de marea sa iubire, soțul său, Nicolae Țăranu. Pe cei doi i-a legat o poveste de dragoste de peste 60 de ani.



Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai cunoscute și respectate prezentatoare ale Televiziunii Române. A lucrat în TVR între 1963 și 1998, perioadă în care a prezentat Telejurnalul, programe speciale, spectacole de varietăți și numeroase evenimente importante pentru televiziunea publică.







