Președintele Consiliului de Administrație Compania de Apa Alba ia indemnizație de 100.000 lei, participând la doar 10 ședințe într-un an. Dacă o ședință a durat 2 ore, rezultă că Marian Aitai a câștigat în 20 de ore suma exacta de 96.000 de lei. Practic, directorul companiei primește 20.000 de lei salariu net pe lună.

Venit Marian Aitai, președinte CA la Compania de Apă Alba



96.000 lei - indemnizație, ca șef al Consiliului de Administrație al Companiei de apă și canal Alba.



139.000 lei- salariu de la Consiliul Județean Alba



Sursa: declarația de avere



Veniturile uriașe ale celor din conducerea companiei



Opruț Elena - 65.000 de lei/ an ca membru în CA Apă Canal Alba

+ primește 135.000 de la Consiliul Județean Alba



Murg Cornel - 65.000 de lei/ an ca membru în CA Apă Canal Alba

+ primește 22.000 lei pe an de la Șurianu Cugir

+ pensie de 6.000 de lei net pe lună



Munteanu Emil - 65.000 de lei/ an ca membru în CA Apă Canal Alba

+ 26.000 lei ca inginer

+ 100.000 lei ca director la Parcul Industrial Cugir



Anton Cătălin - 65.000 de lei/ an ca membru în CA Apă Canal Alba

+ 6.500 lei net/lună, consilierul viceprimarului din Alba Iulia



Sursa: declarații de avere