Sabotaj pe una dintre cele mai aglomerate rute feroviare din Germania. Un grup extremist a revendicat atacul

Poliția germană investighează un nou posibil act de sabotaj produs pe o rută feroviară importantă care leagă orașele Koln și Dusseldorf, în vestul Germaniei. Incidentul a afectat circulația trenurilor, iar acțiunea a fost revendicată de un grup de extremă stângă.
Vineri dimineață, tehnicienii au descoperit un incendiu la un mănunchi de cabluri aflat în apropierea unei gări din Leverkusen, oraș situat lângă Koln. Pagubele provocate de foc au dus la probleme în circulația trenurilor operate de compania Deutsche Bahn pe această rută aglomerată din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land german.
Anchetatorii cred că incendiul a fost provocat intenționat
Polițiștii iau în calcul varianta potrivit căreia incendiul ar fi fost declanșat în mod intenționat. În această etapă a anchetei, nu este exclusă nici posibilitatea ca atacul să fi avut o motivație politică, mai ales după apariția în mediul online a unei scrisori de revendicare.
Mesajul a fost publicat sâmbătă dimineață pe platforma de extremă stângă Indymedia. Un grup care se prezintă sub numele „Kommando Angry Birds” susține că a sabotat linia de cale ferată aflată la nord de Leverkusen și descrie modul în care ar fi fost pusă la cale acțiunea.
Grupul a revendicat și un alt sabotaj în aceeași zonă
Membrii grupului susțin că acțiunile lor sunt motivate de lupta împotriva „tehnologiei industriale”, despre care consideră că amenință umanitatea. Același grup a revendicat, în luna septembrie a anului trecut, un alt act de sabotaj produs în aceeași zonă.
Rețeaua feroviară din Germania a fost vizată în ultimele luni de mai multe acte de sabotaj. Cele mai multe dintre aceste cazuri nu au fost lămurite până în prezent, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele lor.
Germania, în alertă după mai multe amenințări
Autoritățile germane sunt în alertă în fața tentativelor de sabotaj, a campaniilor de „dezinformare” și a atacurilor cibernetice, atribuite în special Rusiei.
Raportul anual al serviciului german de contraspionaj, publicat la sfârșitul lunii iunie, avertizează și asupra activităților de spionaj desfășurate de China, a teroriștilor islamiști suspectați că ar fi sprijiniți de Iran și a grupărilor neonaziste violente.