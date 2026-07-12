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Extern· 2 min citire
Rusia anunță noi atacuri asupra porturilor Odesa și Cernomorsk. Moscova susține că a distrus nave și depozite militare
Port Odesa/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 12:42
Actualizat12 iul. 2026, 12:55
Forțele armate ruse au lansat, pentru a doua noapte consecutiv, atacuri cu rachete și drone asupra porturilor ucrainene Odesa și Cernomorsk, de la Marea Neagră. Ministerul rus al Apărării susține că au fost lovite infrastructuri logistice, depozite de combustibil și nave folosite pentru aprovizionarea armatei ucrainene.
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