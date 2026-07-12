Ambasadorul Germaniei în Moldova, declarații controversate. Oficialul susține că nu vorbim aceeași limbă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 12:29

Tensiuni diplomatice la Chișinău, după o serie de afirmații controversate lansate de ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch. Declarațiile diplomatului privind identitatea lingvistică a Republicii Moldova și perspectivele unei eventuale uniri cu România au declanșat un val puternic de reacții în spațiul public și politic de pe ambele maluri ale Prutului, fiind taxate drept o interferență sensibilă într-o dispută istorică profundă.

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