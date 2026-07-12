Descoperire șocantă în Republica Moldova: Sute de permise de conducere românești, aruncate la o groapă de gunoi! VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 11:12

O anchetă de proporții este iminentă în Republica Moldova, după o descoperire de-a dreptul șocantă la o rampă de gunoi din raionul Criuleni. Activiștii de mediu au filmat și au publicat imagini de la groapa de deșeuri din Porumbeni, unde cantități industriale de deșeuri medicale periculoase au fost depozitate ilegal, punând în pericol sănătatea publică. Pe lângă focarul biologic, ecologiștii au dat și peste un mister de securitate: sute, posibil chiar mii de permise de conducere românești aruncate direct printre gunoaie.

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