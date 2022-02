Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, a declarat că aderarea țării la NATO ar putea avea consecințe nefaste.

Comentariile sale vin după ce premierul finlandez Sanna Marin a declarat după invazia Rusiei în Ucraina că dezbaterea din țara sa privind aderarea la NATO se va schimba din cauza acțiunilor Rusiei.

Întrebată vineri despre acest lucru, Zaharova a răspuns de asemenea că politica guvernului finlandez de nealiniere militară este un factor important în asigurarea securității și stabilității în nordul Europei.

Mesajul ei a fost transmis și pe Twitter de ministerul rus de externe.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL