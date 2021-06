Potrivit studiului, aproximativ 15% dintre romani afirma ca au fost infectati cu noul coronavirus, iar peste 60% cunosc cel putin o persoana care a fost infectata. Exista si un segment de populatie, de cel putin 800.000-900.000 de persoane, care afirma deschis ca nu exista noul coronavirus, indica sondajul citat de ziare.com.

Potrivit datelor cercetarii realizate de ICCV si Elicom privind felul in care populatia Romaniei vede pandemia COVID-19 (perceptii, evaluari, atitudini), consecintele acesteia asupra vietii oamenilor si functionarii societatii, precum si vaccinarea, ca solutie la criza sanitara pe care o parcurgem., o majoritate clara dintre cetateni (63%) au avut contact indirect cu noul coronavirus. Mai mult de trei din cinci romani cunosc cel putin o persoana din jurul lor - dintre rude, prieteni, colegi de munca, vecini sau cunostinte - care a fost infectata cu noul coronavirus. Proportii mai ridicate de cetateni care au avut contact indirect cu noul coronavirus se intalnesc in mediul urban (72%), intre persoanele in varsta de 35-49 de ani (72%), intre persoanele cu studii superioare (89%) si in gospodarii cu bunastare subiectiva (70%). De asemenea, in jur de 15% dintre romani afirma ca au fost infectati cu noul coronavirus.