Președintele Nicușor Dan și-a mai încălcat o promisiune cu care, în timpul campaniei electorale, a încercat să creeze impresia că va fi un președinte corect și care ține cu poporul. La vremea respectivă, acesta a declarat în mai multe rânduri că nu va susține pe nimeni pentru Primăria Capitalei, dacă ajunge președinte. Cu toate acestea, a mers fără nicio jenă la evenimentul în care USR l-a împins în cursă pe Cătălin Drulă. Tot în campanie, actualul președinte a dat în scris că, în mandatul său, nu se va majora TVA, pentru ca apoi să-i paseze vina lui Ilie Bolojan.