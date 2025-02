România ar putea deveni, în următorii 3-4 ani, cel mai puternic stat din sud-estul Europei pe procesarea alimentelor, după finalizarea proiectelor de peste 1,7 miliarde de euro contractate pe Investalim și prin Planul Strategic 2023-2027, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.



"Am semnat pe programul Investalim proiecte de un miliard de euro pentru procesare în România, iar cofinanțările pentru proiectele din Programul Strategic, tot pe procesare, sunt de aproape 700 de milioane de euro. Practic, România a semnat contracte de 1,7 miliarde de euro pentru procesare. Dacă se finalizează aceste proiecte într-o perioadă de trei, maximum 4 ani, conform cantităților care sunt trecute a fi procesate prin aceste proiecte, România va deveni cel mai puternic stat ca și procesare din sud-estul Europei. Sunt foarte multe proiecte semnate în industria alimentară: fabrici de ulei, fabrici de procesare carne, fabrici de procesare lactate, în panificație. Vorbim inclusiv de mâncare preparată. Trebuie să exportăm astfel de preparate", a precizat Barbu.



Acesta a menționat că în anul 2025 foarte mulți bani din bugetul Ministerului Agriculturii se duc pe investiții.



"Avem în acest an 7,3 miliarde de euro credite de angajament și 5 miliarde de euro credite bugetare. Am ajuns la performanța ca Ministerul Agriculturii să funcționeze pe 70% fonduri europene și doar 30% bani de la bugetul de stat. Banii se duc numai în investiții\", a subliniat oficialul MADR.



De asemenea, Barbu a afirmat că și sectorul zootehnic din România beneficiază de investiții majore, de aproape un miliard de euro în ferme în următorii ani.



"Nouă ne trebuie 8,7 milioane de porci și avem prinsă o sumă de 2,8 miliarde de lei pentru anii 2025 și 2026, pentru a realiza 2,8 milioane de purcei, inclusiv de porc gras în România. Vom dezvolta aceste ferme prin Ministerul Agriculturii. E o schemă de ajutor de stat, așa cum am avut și pe reproducție, care a fost un succes. De anul acesta producem încă 1,5 milioane de purcei, practic ar trebui să închidem la sfârșitul anului 2026 cu 5 milioane de porci în România, deci să ajungem de la 3,2 milioane la 5 milioane de porci. Aceste măsuri vor reduce importurile, iar în maximum patru ani am putea ajunge la o balanță pe zero pe carnea de porc. România poate avea grad de autosuficiență de 100% și la carnea de porc", a punctat Florin Barbu.



Tot pentru anii 2025 și 2026 va fi alocată o sumă de circa un miliard de lei pentru creșterea producției de pui și două miliarde de lei pentru sectorul bovin de lapte și carne.



"România a ajuns la 500 de milioane de păsări din ce am dezvoltat în ultimii doi ani, din 2023 și până în prezent, iar de anul acesta mai producem 100 de milioane de pui. Adică, am finalizat ferme în care vom produce încă 100 de milioane de pui. Gradul de autosuficiență este de 160% la carnea de pui, iar la carnea de ovine de 500%. Într-adevăr noi nu prea mâncăm carne de oaie și de aceea se merge la export: 22% din consumul de carne de oaie din Uniunea Europeană este din România, plus că anul trecut am exportat aproape 4,8 milioane de ovine în viu către țările arabe. La carnea de vită s-a triplat efectivul de animale, suntem în creștere, dar România nu e învățată cu vita de carne", a adăugat ministrul Agriculturii.



