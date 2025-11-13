Reziștii se mobilizează pentru revocarea Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ, după declarațiile acesteia privind pensiile magistraților

Protestul va avea loc vineri seara, după ora 18
Surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că reziștii pregătesc o strategie prin care Lia Savonea să fie revocată din fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție. O serie de organizații civice din siajul USR fac deja mobilizare pe rețelele de socializare pentru un protest de stradă. 

Mai multe organizații civice anunță un protest pe 14 noiembrie, chiar în fața ÎCCJ, începând cu ora 18:30, ca reacție la ultimele declarații ale Liei Savonea privind pensiile magistraților.

Organizatorii cer revocarea Liei Savonea, motivând că aceasta a susținut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupție.

În același timp, președintele Nicușor Dan pare să le țină partea magistraților, deși susține că a fost aspru criticat de aceștia în scandalul pensiilor speciale, potrivit Realitatea Plus

 

 

 