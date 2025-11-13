Mai multe organizații civice anunță un protest pe 14 noiembrie, chiar în fața ÎCCJ, începând cu ora 18:30, ca reacție la ultimele declarații ale Liei Savonea privind pensiile magistraților.

Organizatorii cer revocarea Liei Savonea, motivând că aceasta a susținut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupție.

În același timp, președintele Nicușor Dan pare să le țină partea magistraților, deși susține că a fost aspru criticat de aceștia în scandalul pensiilor speciale, potrivit Realitatea Plus