În județul Botoșani sunt nu mai puțin de 32 de grădinițe care nu au nici cele mai mici măsuri de siguranță prevăzute de legislația în vigoare. Multe unități nu au gard care împrejmuiește clădirea și astfel copiii sunt în pericol.



Nici la licee situația nu este mai bună. Multe clădiri funcționează cu încălzire prin soba cu lemne, fără apă curentă și cu toaletele în curte.



"Exista depus un proiect tocmai in cest sens, si anume de construire a toaletelor.

De fapt, e un proiect mai amplu, care presupune eficientizare energetica.

La fiecare început de an școlar se asigura igienizarea tuturor spatiilor, inclusiv a toaletelor, chiar daca este exterior; se asigura si apa curenta. Problema este pe timpul iernii, când îngheață, si atunci copiii deservesc apa curenta si chiuvetele din interior", spun reprezentanții autorităților locale.



În localitatea Vorona, două școli nu au deloc grupuri sanitare iar un liceu este unul singur doar la parter deși sunt elevi care învață și la etaj. De cabinete medicale nici nu se pune problema, ele lipsesc cu desăvârșire din unitățile de învățământ.



"Într-adevăr, școlile sunt puse la punct, dar mai sunt unele lucruri de îndreptat", spune Petru Harabagiu, primarul comunei Ungureni.