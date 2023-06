UPDATE 11:55 - Un imens convoi din cadrul grupului Wagner pare să se îndrepte către Moscova. Vehiculele blindate ale Wagner au fost văzute trecând cu viteză prin regiunea Voronej. Forțele ruse au confirmat că trei dintre elicopterele sale de atac au fost doborâte de Wagner

Un convoi massif composé de Wagner et de l\"armée russe dissidente se trouve actuellement dans l\"oblast de Voronej et se dirige vers Moscou. J\"ai pu compter au moins 72 véhicules, et il est possible qu\"il y en ait plus, car la caméra ne pointait pas toujours vers la route. pic.twitter.com/6RSG7Ld5fI

UPDATE 11:10 - Rebeliunea lui Prigojin este „cea mai importantă provocare pentru Rusia” din ultima perioadă, iar loialitatea forțelor de securitate, în special a Gărzii Naționale Ruse va fi „cheia” modului în care se desfășoară criza, arată în analiza de sâmbătă dimineață Ministrul britanic al Apărării.

UPDATE - 10:20 - O sursă rusă din domeniul securităţii a declarat sâmbătă că grupul de mercenari Wagner a preluat controlul tuturor instalaţiilor militare din oraşul Voronej, aflat la circa 500 km sud de Moscova, relatează Reuters.

Parchetul l-a inculpat oficial pentru rebeliune armată, în timp ce Kremlinul susține că președintele Vladimir Putin este informat cu privire la orice dezvoltare nouă. Cu toate acestea, locația exactă a lui Putin, fie că este în Kremlin, la reședința oficială în afara Moscovei sau într-un alt loc sigur, rămâne necunoscută. Cert este că atât în Moscova, cât și în alte orașe, se află în stare de alertă maximă, cu vehicule blindate pe străzi și filtre de securitate ale forțelor de ordine. Casa Albă, din Washington, a anunțat că președintele Joe Biden este informat cu privire la situația explozivă din Rusia, iar Statele Unite sunt în contact cu aliații din NATO.

Fondatorul grupului de mercenari Wagner a făcut acuzații grave, susținând că comandamentul rus efectuează atacuri letale asupra taberelor luptătorilor săi, deși Armata rusă neagă cu fermitate că ar fi bombardat pozițiile grupului paramilitar. Prigojin a îndemnat la o revoltă împotriva înaltului comandament militar rus, declarând că dispune de o forță de 25.000 de oameni și a solicitat rușilor, în special soldaților, să se alăture mișcării sale.

Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina, a emis un apel către locuitori să rămână în case. Au fost observate vehicule militare rusești pe străzile din Rostov pe Don și la Moscova, unde măsurile de securitate au fost întărite, în urma afirmațiilor făcute de Evgheni Prigojin, scrie BBC. Imaginile postate pe rețelele de socializare par să arate că trupele Wagner au înconjurat o clădire guvernamentală din Rostov pe Don. Primarul Moscovei a anunțat că au fost implementate măsuri antiteroriste pentru a consolida securitatea în capitala Rusiei. Autostrada M4 a fost închisă la granița dintre regiunile Lipețk și Voronej, conform declarațiilor guvernatorului din Lipețk. Evgheni Prigojin, șeful Wagner, susține că trupele sale au fost atacate de elicoptere pe o autostradă și amenință că va distruge totul în jur.

Videoclipuri postate pe canalele locale ruseşti de pe Telegram din Rostov pe Don la începutul zilei de sâmbătă au arătat bărbaţi înarmaţi în uniformă care au înconjurat sediul poliţiei regionale din oraş, aparţinând Ministerului de Interne.

The Wagner fighters are reportedly taking over the Headquarters of the Russian Southern Military district in Rostov pic.twitter.com/XBIT4eWUGY