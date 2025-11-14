Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid și ce beneficii are

Este acel mic secret culinar care schimbă nu doar gustul mâncării, ci și plăcerea cu care te așezi la masă. Însă pe lângă gustul aparte, are și nenumărate beneficii pentru sănătate.

Ingrediente

  • 2 cepe roșii mici, tăiate subțire
  • 250 ml oțet de vin alb
  • 2 linguri zahăr
  • 1 lingură sare grunjoasă

Mod de preparare

Ceapa se curăță de foile subțiri. Se spală și taie în felii subțiri cu un cuțit bine ascuțit, cu o lamă lată. Feliile subțiri de ceapă roșie se așează într-un bol termorezistent. Într-o crăticioară, se pun la fiert oțetul de vin alb, zahărul și sarea.

Când amestecul dă în clocot, se toarnă peste ceapă, asigurându-se că toate feliile sunt acoperite complet. Se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se acoperă și se dă la frigider pentru cel puțin 2 ore.

Ceapa murată astfel se poate păstra la frigider până la o lună, într-un borcan închis ermetic. Devine crocantă, ușor dulce-acrișoară și ideală pentru burgeri, salate, tacos, pește sau orice preparat căruia vrei să-i adaugi un contrast proaspăt și vibrant.

Beneficii pentru sănătate

Descoperă cum cepele pentru cocktail pot adăuga un gust picant meselor tale, sprijinind sănătatea digestivă și îmbunătățind dieta ta.
  • Sărăcă în calorii, ceea ce le face o adăugare sănătoasă și plină de gust în cocktailuri și preparate.
  • Îmbogățite cu antioxidanți, precum quercetina, care ajută la protejarea corpului împotriva radicalilor liberi și la reducerea inflamației.
  • Conțin vitamine și minerale precum vitamina C și folat, care susțin sănătatea generală și bunăstarea.
  • Pot sprijini sănătatea digestivă datorită conținutului lor de fibre, promovând mișcările intestinale regulate.

