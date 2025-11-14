Ingrediente
- 2 cepe roșii mici, tăiate subțire
- 250 ml oțet de vin alb
- 2 linguri zahăr
- 1 lingură sare grunjoasă
Mod de preparare
Ceapa se curăță de foile subțiri. Se spală și taie în felii subțiri cu un cuțit bine ascuțit, cu o lamă lată. Feliile subțiri de ceapă roșie se așează într-un bol termorezistent. Într-o crăticioară, se pun la fiert oțetul de vin alb, zahărul și sarea.
Când amestecul dă în clocot, se toarnă peste ceapă, asigurându-se că toate feliile sunt acoperite complet. Se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se acoperă și se dă la frigider pentru cel puțin 2 ore.
Ceapa murată astfel se poate păstra la frigider până la o lună, într-un borcan închis ermetic. Devine crocantă, ușor dulce-acrișoară și ideală pentru burgeri, salate, tacos, pește sau orice preparat căruia vrei să-i adaugi un contrast proaspăt și vibrant.
Beneficii pentru sănătate
Descoperă cum cepele pentru cocktail pot adăuga un gust picant meselor tale, sprijinind sănătatea digestivă și îmbunătățind dieta ta.
- Sărăcă în calorii, ceea ce le face o adăugare sănătoasă și plină de gust în cocktailuri și preparate.
- Îmbogățite cu antioxidanți, precum quercetina, care ajută la protejarea corpului împotriva radicalilor liberi și la reducerea inflamației.
- Conțin vitamine și minerale precum vitamina C și folat, care susțin sănătatea generală și bunăstarea.
- Pot sprijini sănătatea digestivă datorită conținutului lor de fibre, promovând mișcările intestinale regulate.