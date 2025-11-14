Ingrediente

2 cepe roșii mici, tăiate subțire

250 ml oțet de vin alb

2 linguri zahăr

1 lingură sare grunjoasă

Mod de preparare

Ceapa se curăță de foile subțiri. Se spală și taie în felii subțiri cu un cuțit bine ascuțit, cu o lamă lată. Feliile subțiri de ceapă roșie se așează într-un bol termorezistent. Într-o crăticioară, se pun la fiert oțetul de vin alb, zahărul și sarea.

Când amestecul dă în clocot, se toarnă peste ceapă, asigurându-se că toate feliile sunt acoperite complet. Se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se acoperă și se dă la frigider pentru cel puțin 2 ore.

Ceapa murată astfel se poate păstra la frigider până la o lună, într-un borcan închis ermetic. Devine crocantă, ușor dulce-acrișoară și ideală pentru burgeri, salate, tacos, pește sau orice preparat căruia vrei să-i adaugi un contrast proaspăt și vibrant.

Beneficii pentru sănătate

