Astfel, astăzi are loc evenimentul cultural-sportiv The Color Run Night Amazing Tour 2025. Traseul stabilit pornește din parcarea Bibliotecii Naționale și continuă pe bd. Unirii până în Piața Alba Iulia, apoi pe bd. Decebal, cu întoarcere la intersecția cu str. Dristorului (fără a afecta traficul din zona Delea Veche – Dristorului). De aici, participanții revin pe bd. Decebal și bd. Unirii până în dreptul Podului Șerban Vodă (traficul nu va fi afectat în intersecția bd. I.C. Brătianu – bd. Unirii), iar apoi pe bd. Mircea Vodă, cu sosire în parcarea Bibliotecii Naționale



Pentru buna desfășurare a evenimentului, se vor institui următoarele restricții de circulație:



- între orele 08:00 - 24:00, pe bd. Mircea Vodă, segmentul de drum cuprins între Pasaj Mărășești și bd. Unirii;



- între orele 17:00 - 23:00, pe traseul competiției, precum și pe străzile care acced în acest tronson.



RUTE OCOLITOARE:



- Calea 13 Septembrie - bd. Tudor Vladimirescu - Piața George Coșbuc - bd. Regina Maria - Splaiul Unirii;



- bd. Basarabia - Calea Călărașilor - bd. Corneliu Coposu - Splaiul Independenței;



- bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piața Universității.



Tot astăzi, Primăria Municipiului București și ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București organizează evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului 'Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană' pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții. Drept urmare, traficul va fi restricționat în intervalul orar 9:00 - 23:00.



Polițiștii rutieri au transmis că, pe durata restricțiilor, se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu bd. Dacia, str. Știrbei Vodă, str. Ion Câmpineanu și bd. Regina Elisabeta.



Rute alternative:



- Piața Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piața Universității - bd. I.C. Brătianu - Piața Unirii - Splaiul Independenței;



- Piața Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei.



De asemenea, între orele 11:00 și 13:00, va avea loc o adunare publică dedicată Zilei Pompierilor din România. Programul include activități comemorative și un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, situat în rondul din fața Hotelului Marriott. Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat pe Calea 13 Septembrie, pe tronsonul cuprins între str. Izvor și șos. Panduri.



Astăzi și mâine, între orele 9:00 și 20:00, se va organiza evenimentul sportiv 'Festivalul Sporturilor Greenfield', în cartierul Greenfield și pe aleile din pădurea Băneasa. Pentru buna desfășurare a evenimentului, se va restricționa traficul rutier sâmbătă și duminică, între orele 9:00 - 16:30, pe Aleea Teișani și str. Vadul Moldovei.



Tot în acest weekend, în ambele zilei, între orele 10:00 - 22:00, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului 'Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană' pe Calea Griviței, segmentul cuprins între str. Iulia Hașdeu și bd. Dacia. În acest context, se va restricționa circulația autovehiculelor, începând cu ziua de vineri, ora 22:00, până luni, ora 6.00.



Pe aceste tronsoane se vor desfășura activități dedicate publicului larg, și anume mini concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, jocuri, activități de recreere și sportive, statui vivante, artiști și creatori urbani, precum și zone de relaxare.



Duminică, între orele 7:00 - 18:00, se va organiza evenimentul sportiv denumit 'Turul României', după cum urmează: Cursa Copiilor pe traseul: START bd. Libertății - Splaiul Independenței - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu - bd. Națiunile Unite - bd Libertății FINISH.



Cursa principală pe traseul: START bd. Libertății, între Splaiul Independenței și bd. Națiunile Unite - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu - Pod Hașdeu - traversare Splaiul Independenței și bd. Mihail Kogălniceanu - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzești - Piața Victoriei - Calea Victoriei - Pod Națiunile Unite - Splaiul Independenței (pe contrasens) - stânga bd. Libertății FINISH.



Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, circulația rutieră va fi restricționată astfel:



- duminică, în intervalul orar 7:00-15:00, pe arterele de circulație aflate pe traseul competiției sportive, precum și pe cele care acced către acestea;



- pe bd. Libertății, între Splaiul Independenței și bd. Națiunile Unite, de sâmbătă, ora 12:00, până duminică, ora 21:00.



Rute alternative:



- Piața Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piața Universității - bd. I.C. Brătianu - Piața Unirii;



- Piața Unirii - bd. Regina Maria - bd. Tudor Vladimirescu - șos. Panduri - Piața Leu.