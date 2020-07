Reputatul medic stomatolog Chemal Taner, director al Asociaţiei Române de Implantologie Orală, răpus de coronavirus

Moartea medicului Chemal Taner a fost anuntata si pe Facebook de secretarul Muftiatului Cultului Musulman din Roman, Refi Ergun: "Chemal Taner, reputat medic stomatolog, membru al comunitatii musulmane din Romania, azi 23 iulie 2020, trecut in randul celor drepti. Allah sa il aiba in paza Sa! Allah sa aiba grija de cei ramasi in urma! Basimiz saw bolsin! Allah rahmet eylesin! Catqan ceri Cennet bolsin!"