Reluarea cursurilor în noul an școlar, în contextul pandemiei | Arafat: ”Dacă apar focare, vor fi luate măsuri. Risc ZERO nu există”

„Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții, care chiar sunt excepții. Riscul infectării la școli are efect, de fapt, asupra familiilor și asupra profesorilor. Regulile la care se lucrează acum sunt foarte importante și ele trebuie să fie respectate.

E o muncă dificilă, care implică profesorii, părinții, copiii și care trebuie făcută în tandem. Din păcate, nu avem sub nicio formă posibilitatea de a reduce riscul la zero. Risc zero nu există, iar în situația de azi, cu această pandemie, noi putem reduce riscul, dar nu putem garanta că reducem riscul la zero. Dacă apar focare, vor fi luate măsuri, probabil inclusiv închiderea temporară a școlii în care apare un astfel de focar”, a declarat Raed Arafat, marți seara, la un post TV.