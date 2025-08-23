Această schimbare va permite și firmelor mici din România să folosească scutirea de TVA pentru mici întreprinderi și în alte țări din UE, dacă cifra de afaceri nu depășește 100.000 euro și dacă în statul respectiv nu se depășește plafonul local de scutire.

Ce trebuie să facă firmele în 2025

Dacă în august 2025 o firmă a depășit vechiul plafon de 300.000 lei, nu trebuie să se înregistreze la TVA decât dacă depășește noul plafon de 395.000 lei.

Dacă în august 2025 se depășește 395.000 lei, firma trebuie să se înregistreze la TVA până pe 10 septembrie 2025 și să aplice TVA normal de atunci. Înregistrarea va fi valabilă din 10 septembrie 2025.

Ce pot face firmele înregistrate deja:

Firmele înființate înainte de 2025 care s-au înregistrat la TVA din cauza depășirii plafonului de 300.000 lei pot cere să fie scoase din evidența TVA din 1 septembrie 2025, dacă în 2024 nu au depășit 300.000 lei și nu au depășit încă 395.000 lei.

Firmele înființate în 2025 care s-au înregistrat la TVA pentru că au depășit 300.000 lei pot, de asemenea, să ceară scoaterea din evidență dacă nu au depășit 395.000 lei.

Firmele mici din România pot cere scutirea TVA până la 395.000 lei

Scoaterile din evidența TVA:

O firmă care vrea să iasă din evidența TVA poate depune cererea între 1 și 10 ale lunii următoare perioadei fiscale.

Scoaterea devine valabilă din momentul în care Fiscul comunică decizia.

ANAF trebuie să rezolve cererea până la sfârșitul lunii în care a fost depusă.

Până când decizia este comunicată, firma are toate drepturile și obligațiile unei firme înregistrate la TVA.

Firma trebuie să depună ultimul decont de TVA până pe 25 ale lunii următoare după ce a primit decizia. În acest decont, trebuie să fie incluse toate ajustările de TVA efectuate.

Reguli noi pentru întreprinderile mici:

România trebuia să aplice aceste reguli până pe 1 ianuarie 2025, conform directivei europene.

Regulile permit firmelor mici din România să folosească scutirea de TVA și în alte țări UE, nu doar în România.

De asemenea, firmele mici din alte țări UE pot cere să folosească scutirea în România.

Serviciile online vor fi taxate în țara clientului

Se propune aplicarea unei reguli noi din Directiva UE 2022/542, care spune că: