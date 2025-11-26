Regatul Unit va putea fi vizitat sau tranzitat începând cu februarie 2026 doar de călătorii cu autorizaţie electronică de călătorie. Cum se poate obține

Românii care vor să rămână în Marea Britanie mai pot solicita rezidența până la 30 iunie 2021 - Anunțul Ambasadei României în Regatul Unit
Românii care vor să rămână în Marea Britanie mai pot solicita rezidența până la 30 iunie 2021 - Anunțul Ambasadei României în Regatul Unit

Începând din februarie 2026, cetățenii care nu au nevoie de viză pentru a vizita sau tranzita Regatul Unit vor trebui să obțină o autorizație electronică de călătorie, a informat Ambasada britanică.

”Din 25 februarie 2026, toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA)”, este anunţul postat pe pagina de Facebook a treprezentanţei diplomatice.
 
ETA poate fi solicitată online sau prin aplicaţia oficială „UK ETA”, înainte de efectuarea călătoriei. 
 
Taxa actuală este de 16 lire sterline și oferă posibilitatea de a efectua mai multe vizite în Regatul Unit, pentru șederi de cel mult șase luni consecutive, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului – în funcție de care dintre aceste termene survine mai devreme.
 
”Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare”, tranbsmite ambasada.
 