”Din 25 februarie 2026, toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA)”, este anunţul postat pe pagina de Facebook a treprezentanţei diplomatice.

ETA poate fi solicitată online sau prin aplicaţia oficială „UK ETA”, înainte de efectuarea călătoriei.

Taxa actuală este de 16 lire sterline și oferă posibilitatea de a efectua mai multe vizite în Regatul Unit, pentru șederi de cel mult șase luni consecutive, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului – în funcție de care dintre aceste termene survine mai devreme.