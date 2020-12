Record, în vremuri de pandemie: Mai mulți alcoolici decât persoane care au consumat mâncare în exces, la Urgențe, de Crăciun

Aproximativ 60% din pacientii care au ajuns in Urgenta in perioada sarbatorilor de Craciun au consumat bauturi alocoolice. Medicii spun ac este pentru prima data cand o patologie etilico-traumatica o depaseste pe cea legata de excesele alimentare.

1 din 3 pacienti au ajuns in stare de ebrietate in Unitatea de Primiri Urgente (UPU), insa recordul a fost depasit de o soferinta in varsta de 47 de ani, a carei alcoolemie a depasit 4 grame pe mie.

Cel mai tanar pacient care a ajuns in urgenta in stare de ebrietate are 4 luni, iar 55% dintre persoanele care au ajuns in spital si au consumat bauturi alcoolice sunt barbati.

Totodata, este de remarcat si faptul ca au ajuns in Urgenta in perioada Sarbatorilor si persoane in urma agresiunilor fizice, in mare parte fiind vorba despre violenta domestica pe fondul consumului exagerat de alcool.

Tot la Urgente au ajuns si pacienti cu probleme digestive dupa masa de Craciun, de aceea medicii recomanda o pondere in consumul alimentelor grase, dar si al bauturilor alcoolice.