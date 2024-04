„S-a introdus în legislație considerarea studiilor superioare efectuate la zi ca și stagiu de cotizare pentru că această explicație nu era valabila si in cazul celor care au făcut studiile la cursuri serale si aveau activitate in același timp. Practic, nu se suprapune ca si stagiu de cotizare perioada de studii superioare la zi cu cea prestata efectiv. Deci, daca o persoana are in perioada respectiva activitate contributiva nu i se considera in acea perioada stagiu de cotizare asimilat pentru studiile superioare. Nu se iau în calcul. Se iau doar anii lucrați efectiv, așa cum am spus. Anii fizici, măsurați în ani de zile. Nu suplimentul de stagiu ca urmare a grupelor de munca sau contributiei suplimentare. Contributia suplimentara nu a adus stagiu suplimentar”, a declarat Doina Pârcălbu la Realitatea.