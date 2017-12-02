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Actual· 1 min citire
Războiul "târgului de Crăciun", în imagini incredibile
2 dec. 2017, 14:30
Actualizat: 3 dec. 2017, 10:16
Războiul "târgului de Crăciun", în imagini incredibile
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: REALITATEA.NET
Scene incredibile au avut loc sâmbătă, în prima parte a zilei, în Piața Victoriei. Protestatarii #Rezist au împiedicat încă de la ora 6 dimineața montarea schelelor pentru târgul de Crăciun inițiat de Primăria Generală tocmai în locul tradițional al protestelor anti-guvernamentale.
După altercații și îmbrânceli cu jandarmii, care au reținut cel puțin 3 persoane, protestatarii au trecut la demontarea schelelor, sub ochii jandarmilor și a muncitorilor de la firma care a încercat amenajarea "târgului lui Firea".
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