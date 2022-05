„Apărătorii Mariupolului continuă să atace inamicul din pozițiile pe care le cuceriseră înainte pe teritoriul uzinei Azovstal. În pofida bombardamentelor permanente ale rușilor cu avioanele, artileria navală și grea, cu tunuri și tanciuri și cu alte arme”, transmite Nexta.

💪🏼 🇺🇦 The defenders of #Mariupol continue to attack the enemy from the positions they had previously captured on the territory of the #Azovstal plant.



And this is despite the constant use by the enemy of aviation, naval and cannon artillery, tanks and other weapons. pic.twitter.com/VFYWHjx500