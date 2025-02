În Germania, mii de oameni au protestat față de reformele adoptate de parlamentari. Friedrich Merz, liderul unuia dintre cele mai mari partide din parlament a fost ținta principală a protestatarilor.

În unele orașe manifestațiile au degenerat în confruntări cu oamenii. În Frankfurt, protestatarii au încercat să incendieze o mașină de poliție.

În Spania, 25.000 de oameni au cerut demisia liderilor regionali, furioși după modul dezastruos în care au fost gestionate inundațiile catastrofale din toamnă.

Dezastrul a făcut sute de victime, iar protestatarii acuză autoritățile că nu au avertizat populația la timp și că ajutorul promis a întârziat să apară.



În Serbia, zeci de mii de manifestanți au blocat drumuri și poduri și au acuzat autoritățile de corupție și de incompetență.

Revolta a izbucnit după prăbușirea acoperișului unei gări, un accident care a omorât 15 oameni. Protestele s-au transformat rapid într-un simbol al nemulțumirii generale față de cei aflați la putere.

Europa fierbe, iar mesajul oamenilor este clar: sistemul este corupt, deciziile politice nu mai reprezintă interesele cetățenilor, iar schimbarea nu mai poate fi amânată. Manifestațiile continuă, iar autoritățile sunt puse în fața celei mai mari crize sociale din ultimii ani.

La pluja no para al poble. Amb paraigua i la veu, també el tombarem 💪🏼 De nou als carrers de València per a demanar #MazónDimissió. No defallirem, necessitem fer fora al president indigne! pic.twitter.com/bg2xgif2Ex