Rares Bodan, despre cazul Sorina Pintea: "Nu uitați că această doamnă a fost surprinsă luând șpagă de 12.000 de lei"

Rares Bogdan a marturisit ca a fost socat de corul presei care s-au grabit sa-i planga de mila Sorinei Pintea, uitand complet de faptele sale.

"Empatic poti sa intelegi un om care are o boala. Dar lucrurile sunt simple: nu uitati ca aceasta doamna a fost surprinsa luand spaga de 12.000 de lei. Daca excludem aceasta varianta si consideram doar bolnavul, putem avea astfel de reactie. Pentru mine a fost surprinzator sa vad jelania nationala in acest caz. Nu a mai contat ca aceasta femeie a conditionat medicamente, masti in cazul coronavirus prin luarea unui comision. Nu a mai contat acest lucru si toata lumea vorbea numai despre starea de sanatate a unui om aflat in arest. Trebuie sa ne pastram ratiunea si sa stim sa prezentam integral datele.

De la PSD nu am asteptari, in schimb am asteptari de la presa. M-a socat corul presei, fostilor mei colegi care s-au transformat in aparatorii unui om care a luat spaga.

Liberalismul vorbeste si considera ax central drepturile si libertatile cetateanului dar e mai important ca dreptul omului moral, cinstit sa fie prioritar in fata dreptului unui infractor care vine, fura si imi prezinta in fata ochilor ca trebuie sa beneficieze de nu stiu ce.

In momentul in care il transformi in victima si o tara intreaga ajunge sa planga, inseamna ca ne-am pierdut busola morala. ", a declarat Rares Bogdan, la Realitatea PLUS.